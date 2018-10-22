Более 20% участников конкурса "Лидеры России" — женщины

По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан РФ, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе "Лидеры России" 2018–2019 гг., составляет 22,3%.

Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.

На Конкурсе "Лидеры России" 2017–2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.

"В число наставников Конкурса "Лидеры России" вошли такие известные управленцы как Заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на Конкурс", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС.



