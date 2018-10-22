Более 20% участников конкурса "Лидеры России" — женщины

По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан РФ, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе "Лидеры России" 2018–2019 гг., составляет 22,3%.
Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.
На Конкурсе "Лидеры России" 2017–2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.
"В число наставников Конкурса "Лидеры России" вошли такие известные управленцы как Заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на Конкурс", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?