Директор самарского лицея стал фигурантом 26 уголовных дел из-за коррупции

СУ СК РФ по Самарской области в октябре возбудило 26 уголовных дел по факту мошенничества в отношении теперь уже бывшего директора МБОУ "Лицей Престиж" Вячеслава Косарева.

По мнению силовиков, в лицее существовала система поборов с родителей. В частности, папы и мамы будущих лицеистов обязаны были платить вступительные взносы.

"По версии следствия, с родителей брали от 10 до 50 тыс. рублей", — рассказала Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Первое уголовное дело по факту поборов в лицее возбудили в августе 2018 года. Нарушения вскрылись при совместной проверке облпрокуратуры и УФСБ по Самарской области.

Далее подтвердилась информация о возможной причастности к коррупционной схеме Косарева. И 16 октября в отношении него возбудили дополнительные уголовные дела — по подозрению в 26 эпизодах мошенничества.

Силовики считают, что собранные средства расходовались по усмотрению директора, в том числе бесконтрольно на собственные нужды.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что родители сдавали в фонд при лицее деньги с 2014 года.