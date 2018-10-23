Директор самарского лицея стал фигурантом 26 уголовных дел из-за коррупции

СУ СК РФ по Самарской области в октябре возбудило 26 уголовных дел по факту мошенничества в отношении теперь уже бывшего директора МБОУ "Лицей Престиж" Вячеслава Косарева.
По мнению силовиков, в лицее существовала система поборов с родителей. В частности, папы и мамы будущих лицеистов обязаны были платить вступительные взносы.
"По версии следствия, с родителей брали от 10 до 50 тыс. рублей", — рассказала Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.
Первое уголовное дело по факту поборов в лицее возбудили в августе 2018 года. Нарушения вскрылись при совместной проверке облпрокуратуры и УФСБ по Самарской области.
Далее подтвердилась информация о возможной причастности к коррупционной схеме Косарева. И 16 октября в отношении него возбудили дополнительные уголовные дела — по подозрению в 26 эпизодах мошенничества.
Силовики считают, что собранные средства расходовались по усмотрению директора, в том числе бесконтрольно на собственные нужды.
Напомним, ранее прокуратура сообщала, что родители сдавали в фонд при лицее деньги с 2014 года.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .