Самарский метрополитен объявил о начале использования системы MULTIPASS

В Самарском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с использованием технологий бесконтактной оплаты при помощи системы MULTIPASS (МУЛЬТИПАСС). Об этом сообщает сайт предприятия.
Для оплаты проезда при помощи системы МУЛЬТИПАСС:
- необходимо скачать мобильное приложение MULTIPASS или воспользоваться сайтом s-multipass.com, чтобы зарегистрироваться в системе, а затем войти в раздел "Личный кабинет";
- "привязать" к счету Личного кабинета "карту — ключ", например, любую бесконтактную карту: ЕТК, Карту школьника, Карту студента, МИР, VISA, Master Card и другие карты с NFC;
- пополнить свой баланс в системе МУЛЬТИПАСС любым из доступных способов. Минимальная сумма пополнения 1 руб., максимальная — 3 тыс. рублей;
- для оплаты проезда используйте полученный штрих-код (QR-код) на экране своего смартфона или привязанную к счету "карту — ключ".
Деньги списываются не с карты, а со счета в Личном кабинете. Если на карте деньги есть, а на счету нет, то оплата не пройдет. Это удобно, так как в случае потери или повреждения карты деньги не пропадут, а останутся в системе на вашем балансе.
Регистрация в системе и ее использование бесплатны. Нет никаких дополнительных наценок на проезд — одна поездка в метрополитене по системе МУЛЬТИПАСС стоит 23 руб., а для студентов и школьников по льготной системе — 13 рублей.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...