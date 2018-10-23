Самарский метрополитен объявил о начале использования системы MULTIPASS

В Самарском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с использованием технологий бесконтактной оплаты при помощи системы MULTIPASS (МУЛЬТИПАСС). Об этом сообщает сайт предприятия.

Для оплаты проезда при помощи системы МУЛЬТИПАСС:

необходимо скачать мобильное приложение MULTIPASS или воспользоваться сайтом s-multipass.com, чтобы зарегистрироваться в системе, а затем войти в раздел "Личный кабинет";

"привязать" к счету Личного кабинета "карту — ключ", например, любую бесконтактную карту: ЕТК, Карту школьника, Карту студента, МИР, VISA, Master Card и другие карты с NFC;

пополнить свой баланс в системе МУЛЬТИПАСС любым из доступных способов. Минимальная сумма пополнения 1 руб., максимальная — 3 тыс. рублей;

для оплаты проезда используйте полученный штрих-код (QR-код) на экране своего смартфона или привязанную к счету "карту — ключ".

Деньги списываются не с карты, а со счета в Личном кабинете. Если на карте деньги есть, а на счету нет, то оплата не пройдет. Это удобно, так как в случае потери или повреждения карты деньги не пропадут, а останутся в системе на вашем балансе.

Регистрация в системе и ее использование бесплатны. Нет никаких дополнительных наценок на проезд — одна поездка в метрополитене по системе МУЛЬТИПАСС стоит 23 руб., а для студентов и школьников по льготной системе — 13 рублей.