16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре проведут городской конкурс "Автоледи" Главе Новокуйбышевска внесли представление из-за "экологической катастрофы" Участница конкурса "Лидеры России": "В малых городах нужно быть особенно конкурентоспособным" В Самарской области местами ожидаются порывы ветра Производителей кондитерских изделий оштрафовали на 200 тыс. рублей

Общество

Самарский метрополитен объявил о начале использования системы MULTIPASS

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

В Самарском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с использованием технологий бесконтактной оплаты при помощи системы MULTIPASS (МУЛЬТИПАСС). Об этом сообщает сайт предприятия.

Для оплаты проезда при помощи системы МУЛЬТИПАСС:

  • необходимо скачать мобильное приложение MULTIPASS или воспользоваться сайтом s-multipass.com, чтобы зарегистрироваться в системе, а затем войти в раздел "Личный кабинет";
  • "привязать" к счету Личного кабинета "карту — ключ", например, любую бесконтактную карту: ЕТК, Карту школьника, Карту студента, МИР, VISA, Master Card и другие карты с NFC;
  • пополнить свой баланс в системе МУЛЬТИПАСС любым из доступных способов. Минимальная сумма пополнения 1 руб., максимальная — 3 тыс. рублей;
  • для оплаты проезда используйте полученный штрих-код (QR-код) на экране своего смартфона или привязанную к счету "карту — ключ".

Деньги списываются не с карты, а со счета в Личном кабинете. Если на карте деньги есть, а на счету нет, то оплата не пройдет. Это удобно, так как в случае потери или повреждения карты деньги не пропадут, а останутся в системе на вашем балансе.

Регистрация в системе и ее использование бесплатны. Нет никаких дополнительных наценок на проезд — одна поездка в метрополитене по системе МУЛЬТИПАСС стоит 23 руб., а для студентов и школьников по льготной системе — 13 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Фото на сайте

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4