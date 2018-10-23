Руководителем ГЖИ назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области назначена Светлана Ерофеева, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Она приступит к своим обязанностям с 24 октября.
До последнего времени Светлана Ерофеева работала заместителем главы ГЖИ, возглавляя Центральное управление жилищного надзора.
Напомним, бывший руководитель ГЖИ Андрей Абриталин находится под следствием по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в феврале 2015 г. он фиктивно устроил на работу мужчину, а начисляемую ему зарплату присваивал, "заработав" на этой махинации 2,5 млн рублей.
Сегодня стало известно, что 22 октября Абриталин был уволен.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.