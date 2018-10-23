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Облправительство Власть и политика

Руководителем ГЖИ назначена Светлана Ерофеева

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области назначена Светлана Ерофеева, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Она приступит к своим обязанностям с 24 октября.

До последнего времени Светлана Ерофеева работала заместителем главы ГЖИ, возглавляя Центральное управление жилищного надзора.

Напомним, бывший руководитель ГЖИ Андрей Абриталин находится под следствием по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в феврале 2015 г. он фиктивно устроил на работу мужчину, а начисляемую ему зарплату присваивал, "заработав" на этой махинации 2,5 млн рублей.

Сегодня стало известно, что 22 октября Абриталин был уволен.

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