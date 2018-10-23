Арестованного руководителя ГЖИ уволили со службы

Руководитель Госжилинспекции Самарской области Андрей Абриталин уволен со своего поста. Такая информация была озвучена во вторник, 23 октября, в областном суде, где была рассмотрена апелляционная жалоба Абриталина на его арест.
Адвокат Владимир Красногорский сообщил, что накануне губернатор подписал распоряжение о расторжении с Абриталиным служебного контракта. Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе областного правительства.
По мнению защиты, при всех имеющихся данных о личности подследственного нет никаких законных оснований для содержания его под стражей. А с увольнением отпало основание в виде предположения правоохранителей, будто арестованный может воспрепятствовать следствию, оказывая давление на своих подчиненных.
Сам Абриталин просил суд о милосердии к его семье: жена оказалась одна с 9-летним ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно передвигаться и его нужно сопровождать в школу. О гуманности просила и защита, указывая на состояние здоровья родителей подследственного и его самого.
Но суд жалобу не удовлетворил и под домашний арест Абриталина не отпустил.
Защита пока не решила вопрос со своим клиентом о дальнейшем обжаловании выбранной меры пресечения.
Напомним, 11 октября по ходатайству следствия решением Самарского райсуда чиновника отправили в следственный изолятор до 8 декабря. Абриталина обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Якобы в течение двух с половиной лет он получал заработную плата несуществующего подчиненного. За это время сумма незаконно полученных денег составила более 2,5 млн руб., хотя "подснежник" занимал должность всего лишь курьера.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .