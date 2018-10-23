Арестованного руководителя ГЖИ уволили со службы

Руководитель Госжилинспекции Самарской области Андрей Абриталин уволен со своего поста. Такая информация была озвучена во вторник, 23 октября, в областном суде, где была рассмотрена апелляционная жалоба Абриталина на его арест.

Адвокат Владимир Красногорский сообщил, что накануне губернатор подписал распоряжение о расторжении с Абриталиным служебного контракта. Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе областного правительства.

По мнению защиты, при всех имеющихся данных о личности подследственного нет никаких законных оснований для содержания его под стражей. А с увольнением отпало основание в виде предположения правоохранителей, будто арестованный может воспрепятствовать следствию, оказывая давление на своих подчиненных.

Главу ГЖИ подозревают в мошенничестве Руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили источники Волга Ньюс, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Сам Абриталин просил суд о милосердии к его семье: жена оказалась одна с 9-летним ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно передвигаться и его нужно сопровождать в школу. О гуманности просила и защита, указывая на состояние здоровья родителей подследственного и его самого.

Но суд жалобу не удовлетворил и под домашний арест Абриталина не отпустил.

Защита пока не решила вопрос со своим клиентом о дальнейшем обжаловании выбранной меры пресечения.

Напомним, 11 октября по ходатайству следствия решением Самарского райсуда чиновника отправили в следственный изолятор до 8 декабря. Абриталина обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Якобы в течение двух с половиной лет он получал заработную плата несуществующего подчиненного. За это время сумма незаконно полученных денег составила более 2,5 млн руб., хотя "подснежник" занимал должность всего лишь курьера.