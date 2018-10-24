Владельцев транспортных карт в Самаре сегодня должны возить бесплатно из-за сбоя в системе

Утром в среду, 24 октября, самарцы, пользующиеся общественным транспортом, столкнулись с тем, что кондукторы не принимали электронные транспортные карты и просили оплачивать проезд наличными.

Тем, кто возмущался, что по электронной карте проезд стоит 23 рубля, а наличными — 25, или заявлял об отсутствии наличных, предлагают проехать бесплатно, рассказываю горожане.

В департаменте транспорта Самары объяснили ситуацию "сбоем программного обеспечения оборудования, обслуживающего транспортную карту".

"Проезд на городском общественном транспорте на маршрутах с предоставлением льгот временно осуществляется по предъявлению транспортной карты, безлимитной транспортной карты, карт школьника и студента без предоставления билета. В настоящее время специалисты проводят необходимую проверку оборудования. Отметим, что проезд по социальной карте осуществляется в обычном порядке", — сообщили в департаменте.

На горячей линии ООО "Транспортная карта", выступающего оператором единых проездных, пояснили, что сбой рассчитывают устранить в течение дня, а владельцев транспортных карт пока "должны возить бесплатно".