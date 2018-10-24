Владельцев транспортных карт в Самаре сегодня должны возить бесплатно из-за сбоя в системе

Утром в среду, 24 октября, самарцы, пользующиеся общественным транспортом, столкнулись с тем, что кондукторы не принимали электронные транспортные карты и просили оплачивать проезд наличными.
Тем, кто возмущался, что по электронной карте проезд стоит 23 рубля, а наличными — 25, или заявлял об отсутствии наличных, предлагают проехать бесплатно, рассказываю горожане.
В департаменте транспорта Самары объяснили ситуацию "сбоем программного обеспечения оборудования, обслуживающего транспортную карту".
"Проезд на городском общественном транспорте на маршрутах с предоставлением льгот временно осуществляется по предъявлению транспортной карты, безлимитной транспортной карты, карт школьника и студента без предоставления билета. В настоящее время специалисты проводят необходимую проверку оборудования. Отметим, что проезд по социальной карте осуществляется в обычном порядке", — сообщили в департаменте.
На горячей линии ООО "Транспортная карта", выступающего оператором единых проездных, пояснили, что сбой рассчитывают устранить в течение дня, а владельцев транспортных карт пока "должны возить бесплатно".
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...