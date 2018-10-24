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Общество

В Самаре восстановили систему оплаты проезда транспортными картами

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре восстановлена работа системы оплаты проезда в общественном транспорте картами. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщает самарское ТТУ.

"Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает!" - говорится в твитте.

Напомним, сбой программного обеспечения оборудования, обслуживающего транспортную карту, произошел утром 24 октября. Тем обладателям карт, которые в транспорте отказывались оплачивать проезд наличными, предлагали проехать бесплатно.

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