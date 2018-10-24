В Самаре восстановили систему оплаты проезда транспортными картами

В Самаре восстановлена работа системы оплаты проезда в общественном транспорте картами. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщает самарское ТТУ.
"Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает!" - говорится в твитте.
Напомним, сбой программного обеспечения оборудования, обслуживающего транспортную карту, произошел утром 24 октября. Тем обладателям карт, которые в транспорте отказывались оплачивать проезд наличными, предлагали проехать бесплатно.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...