Матч "Крылья Советов" - "Зенит" рассудит Николай Волошин

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Зенитом" (Санкт-Петербург) рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным, сообщает пресс-служба РФС.

На поле ему помогут ассистенты — Роман Усачев и Арам Петросян; резервный судья — Михаил Вилков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

Ранее Николай Волошин судил четыре игры с участием самарского клуба. В двух из них "Крылья" одержали победу, еще в двух потерпели поражение.

Напомним, встреча команд состоится в понедельник, 29 октября, на стадионе "Самара Арена". Начало в 19:00.