Матч "Крылья Советов" - "Зенит" рассудит Николай Волошин

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Зенитом" (Санкт-Петербург) рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным, сообщает пресс-служба РФС.
На поле ему помогут ассистенты — Роман Усачев и Арам Петросян; резервный судья — Михаил Вилков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
Ранее Николай Волошин судил четыре игры с участием самарского клуба. В двух из них "Крылья" одержали победу, еще в двух потерпели поражение.
Напомним, встреча команд состоится в понедельник, 29 октября, на стадионе "Самара Арена". Начало в 19:00.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))