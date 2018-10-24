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Здравоохранение Общество

Вакцина для профилактики гриппа у детей поступила в Самарскую область досрочно

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря усилиям правительства Самарской области досрочно уже сегодня в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз). Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии, сообщается в твиттере департамента информполитики.

Напомним, вчера во время эфира телеканала "Россия-24" один из телезрителей поднял этот вопрос, посетовав, что в поликлиниках нет вакцин. "Ожидаем до конца октября поступление остальной части вакцины. Разберусь с этим вопросом, постараюсь уже сегодня", - прокомментировал Дмитрий Азаров обращение жителя Самарской области.

Следующая поставка противогриппозной вакцины, закупленной за счет средств федерального минздрава, для взрослых (614350 доз) в Самарскую область ожидается в начале следующей недели. "Жителей региона обязательно проинформируем и пригласим на вакцинацию", - сообщили в областном минздраве.

С начала сентября 2018 года в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Столь раннее начало вакцинации было связано с просьбой министерства здравоохранения Самарской области к федеральному центру о поставке вакцин перед наступлением простудного сезона.

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