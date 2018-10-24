Вакцина для профилактики гриппа у детей поступила в Самарскую область досрочно

Благодаря усилиям правительства Самарской области досрочно уже сегодня в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз). Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии, сообщается в твиттере департамента информполитики.
Напомним, вчера во время эфира телеканала "Россия-24" один из телезрителей поднял этот вопрос, посетовав, что в поликлиниках нет вакцин. "Ожидаем до конца октября поступление остальной части вакцины. Разберусь с этим вопросом, постараюсь уже сегодня", - прокомментировал Дмитрий Азаров обращение жителя Самарской области.
Следующая поставка противогриппозной вакцины, закупленной за счет средств федерального минздрава, для взрослых (614350 доз) в Самарскую область ожидается в начале следующей недели. "Жителей региона обязательно проинформируем и пригласим на вакцинацию", - сообщили в областном минздраве.
С начала сентября 2018 года в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Столь раннее начало вакцинации было связано с просьбой министерства здравоохранения Самарской области к федеральному центру о поставке вакцин перед наступлением простудного сезона.