Вакцина для профилактики гриппа поступит в Самарскую область до конца октября. Об этом во вторник, 23 октября, в эфире канала "Россия 24. Самара" сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор: Вакцина от гриппа поступит в регион до конца месяца

Тему поднял телезритель из Куйбышевского района Самары, который рассказал, что не может сделать прививку уже две недели. По его словам, и в больнице, и в минздраве региона ему сообщили об отсутствии вакцины.

Дмитрий Азаров рассказал, что вопрос обеспеченности вакциной поднимался на оперативной планерке в областном правительстве, и на тот момент регион получил 40% от заявленного необходимого количества прививок. С поставкой оставшихся 60% возникли проблемы.

"Ожидаем до конца месяца поступление остальной части. Разберусь с этим вопросом, постараюсь уже сегодня", - прокомментировал губернатор.