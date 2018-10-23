Губернатор: Вакцина от гриппа поступит в регион до конца месяца

Вакцина для профилактики гриппа поступит в Самарскую область до конца октября. Об этом во вторник, 23 октября, в эфире канала "Россия 24. Самара" сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Тему поднял телезритель из Куйбышевского района Самары, который рассказал, что не может сделать прививку уже две недели. По его словам, и в больнице, и в минздраве региона ему сообщили об отсутствии вакцины.
Дмитрий Азаров рассказал, что вопрос обеспеченности вакциной поднимался на оперативной планерке в областном правительстве, и на тот момент регион получил 40% от заявленного необходимого количества прививок. С поставкой оставшихся 60% возникли проблемы.
"Ожидаем до конца месяца поступление остальной части. Разберусь с этим вопросом, постараюсь уже сегодня", - прокомментировал губернатор.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!