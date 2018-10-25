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В Самаре обрушился дом при взрыве бытового газа, погиб мужчина

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 24 на 25 октября в частном доме на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе Самары, предположительно, произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось здание, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: samara.sledcom.ru

По этому факту Ленинским межрайонным следственным отделом Самары СК РФ начата доследственная проверка.

"Проводится осмотр места происшествия, выясняется личность погибшего, все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие, - сообщили в следственном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

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