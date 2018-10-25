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Взорвавшийся в Самаре частный дом был отключен от газа

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Взорвавшийся в Самаре трехэтажный частный дом был отключен от газа, сообщили в СВГК.

Фото: автора

"В 2018 году договор с абонентом приостановлен в связи с образовавшейся задолженностью за поставленные услуги, которая до настоящего времени не погашена", — комментируют в компании.

Надземный газопровод диаметром 50 мм, идущий по улице, сейчас находится под завалами. От газа отключено 10 частных домов.

Информацию о том, что вентиль газовой трубы на входе в дом был перекрыт, подтверждают и присутствующие на месте сотрудники МЧС и Следственного комитета, передает корреспондент Волга Ньюс. При этом правоохранители сомневаются, что такой мощный взрыв мог произойти из-за газового баллона, поэтому рассматривается в том числе версия о врезке в газопровод.

Напомним, взрыв в доме на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе Самары произошел в ночь с 24 на 25 октября.

По информации СУ СК по Самарской области, предположительно, произошел взрыв бытового газа. В результате погиб мужчина и полностью обрушилось здание.

По словам родственников погибшего 62-летнего владельца коттеджа Евгения К., в доме он находился один, а его жена ночевала у родственников. Они также рассказали, что мужчина был предпринимателем.

Гид потребителя

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