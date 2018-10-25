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Соседи о взрыве дома в Самаре: "В воздухе были резкий запах и гриб, как от ядерного взрыва"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с соседями мужчины, погибшего в ночь на 25 октября при взрыве частного трехэтажного дома на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе Самары.

Фото: автора

Так, Андрей, живущий в доме на соседнем участке, рассказал, что приехал с работы незадолго до ЧП. В момент взрыва мужчина пил чай, взрывной волной выбило стекла и осколками ему посекло ноги.

"Улицу накрыло облаком пыли, стоял резкий запах, над руинами возвышался гриб, как при ядерном взрыве", - вспоминает мужчина.

Другие соседи рассказывают, что хозяин коттеджа Евгений К. "поднялся" в 1990-е, но в последнее время испытывал финансовые проблемы. Так, он якобы накопил долг только за газ около 100 тыс. рублей.

"Он был нелюдимым, в дом редко приезжали гости", - говорит одна из соседок.

Сейчас на завалах, оставшихся от крепкого кирпичного дома, работают криминалисты Следственного комитета.

Гид потребителя

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