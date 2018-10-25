Цирковое шоу "Империя львиц" готовится к выступлению в Самаре

С 27 октября в Самарском государственном цирке будут показывать шоу хищников "Империя львиц". Корреспондент Волга Ньюс побывал на репетиции выступления.

Семь львиц, две тигрицы и один тигр — состав цирковой труппы шоу "Империя львиц". Руководит представлением известный дрессировщик Виталий Смолянец — работник цирка, который в 2013 году в автокатастрофе лишился ног. Через 10 месяцев после аварии он вернулся с протезами на арену к своим животным.

"Когда я только начинал работать в цирке, не видел, чтобы на арене выступали львицы, только тигры и львы. Самки считались неуправляемыми, не поддающимися дрессировке. А я просто решил попробовать и нашел к ним определенный подход. Среди львиц у меня нет лучших, всех люблю одинаково", — с гордостью говорит Виталий.

По его словам, у всех его зверей разный уровень подготовки, но все они любят сцену: "Например, Линда только делает первые шаги и может легко ошибиться на представлении, а Лася давно работает в цирке и четко знает, когда и куда нужно встать. Она вообще без сцены жить не может, любит внимание. Наказание для животного — это когда его не выпускают в манеж. Хищник начинает метаться по клетке и кричать. Им нравится выступать, это их жизнь".

Хвостатые артисты покорно слушаются дрессировщика. Они по очереди слезают со стоек, прыгают через барьеры, стоят на задних лапах и даже играют в "ладушки". Все это было бы невозможно без строгой дисциплины и тренировок.

"Естественно, я должен вести себя жестко, но в меру, - рассказывает Виталий Смолянец. - Если я буду ходить, как бедная овечка, то так и буду восприниматься хищниками. Злить их нельзя, это может закончиться плохо. Прежде чем кинуть стэк (небольшую палку), я должен рассчитать силу, чтобы животному не было больно", — рассказал дрессировщик.