В связи с гибелью крановщика упавшего в Самаре крана возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Промышленному району Самары СК РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью 34-летнего крановщика. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 24 октября. На пр. Карла Маркса упал строительный башенный кран. Крановщик скончался в больнице.

По версии следствия, кран упал из-за нарушений при производстве строительных работ. В следственном ведомстве сообщили, что уголовное дело возбудили ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.