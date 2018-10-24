Крановщик упавшего крана скончался

Крановщик упавшего на пр. Карла Маркса крана скончался. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло 24 октября примерно в 11:00 на стройплощадке на пр. Карла Маркса, неподалеку от пересечения с ул. 22-го Партсъезда в Промышленном районе Самары. У строительного крана подломились опоры, и он упал. Крановщика в тяжелом стоянии доставили в больницу.

По факту случившегося следственный отдел по Промышленному району Самары СК РФ начал доследственную проверку.