На пр. Карла Маркса в Самаре упал кран с крановщиком

В среду, 24 октября, примерно в 11:00 на стройплощадке на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары у строительного крана подломились опоры, и он упал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следственного ведомства, в результате происшествия травмы получил крановщик. В тяжелом стоянии его доставили в больницу.

По факту случившегося следственный отдел по Промышленному району Самары СК РФ начал доследственную проверку.

"Проводится осмотр строительной площадки, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие, — сообщили в следствии. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел неподалеку от пересечения пр. Карла Маркса и ул. 22-го Партсъезда. При падении стрела крана придавила грузовик "КамАЗ". Но по данным правоохранителей, кроме крановщика, никто не пострадал.