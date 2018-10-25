Новокуйбышевская нефтехимическая компания выпустила в Волгу более 100 тыс. мальков сазана

24 октября специалисты АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ННК), дочернего общества ПАО "НК "Роснефть", провели традиционную акцию по восполнению биоресурсов Волги. В этом году новокуйбышевские нефтехимики выпустили более 103 тыс. мальков сазана.

Как отмечают специалисты, искусственное воспроизводство рыбных ресурсов ведется для увеличения численности и сохранения биологического разнообразия. Такая работа имеет большое значение для восполнения речной фауны.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания занимается этой работой около десяти лет, и выпуск выращенных в рыбопитомнике мальков в естественную среду — одна из традиционных ежегодных экологических акций. Только за последние пять лет количество выпущенных предприятием мальков превысило 300 тыс. штук.

Природоохранная деятельность АО "ННК" не ограничивается восполнением водных биоресурсов: предприятие активно участвует в благоустройстве и озеленении родного города. Так, в начале октября совместно с администрацией Новокуйбышевска специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании провели акцию по уборке береговой линии реки Татьянка протяженностью почти два километра.

Деятельное участие нефтехимики приняли и в традиционной осенней уборке города — марафоне по озеленению и благоустройству. За ННК закреплены одни из основных улиц Новокуйбышевска. В течение месяца на уборку города выходило более 500 человек, а также спецтехника предприятия. Только 20 октября в ходе общегородского субботника силами нефтехимиков было собрано и вывезено более 9 тонн мусора.

В целом забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры ПАО "НК "Роснефть", а значит и ее дочерних обществ. Один из ключевых принципов деятельности компании — сохранение биологического разнообразия и экосистем, а также рациональное использование природных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности, принятие постоянных мер по их охране и восстановлению.