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Театр Культура

В Театре драмы пройдет бенефис Елены Лазаревой

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 октября, в Самарском театре драмы пройдет бенефис заслуженной артистки России Елены Лазаревой.

Бенефис начнется спектаклем "Жанна", продолжится торжественной частью и театральным капустником с поздравлениями.

Дебют Елены Лазаревой состоялся в гоголевском "Ревизоре", в роли наивной Марьи Антоновны. Она сыграла целую галерею характеров: принципиальная гельмановская Зинуля (1985), отчаянная Бухара в "Роковой ошибке" (1987), озорная Мария в шекспировской "Двенадцатой ночи" (1988), ожесточенная Манька-гимназистка в купринской "Яме" (1990), непутевая Надежда в "Уроках музыки" (1989), Глафира в спектакле "Волки и овцы" (1991), Агафья Тихоновна в "Женитьбе" (1995), солдатская вдова Надька в "Настене" (1995).

Персонажи Елены разнообразны и не похожи друг на друга: циничная и страстная Сильвиан ("Пианино в траве", 2006), строгая и мудрая Лидия Ивановна ("Бумажный патефон", 2006), смешная и нелепая Милред ("С тобой и без тебя" 2006), вздорная и взрывная Надя Бызова ("Детектор лжи", 2008).

В спектакле "Жанна" по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович Елена Лазарева раскрывается  с неожиданной стороны.

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