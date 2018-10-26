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Общество

Самарский дептранс извинился перед горожанами, которых заставили оплатить проезд во время сбоя в работе транспортных карт

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары принес извинения горожанам, с которых кондуктора общественного транспорта неправомерно взяли плату за проезд в период нарушения работы транспортных карт. Об этом ведомство написало в Twitter.

Напомним, утром 24 октября в связи со сбоем в работе программного обеспечения оборудования, обслуживающего транспортную карту, проезд на маршрутах с предоставлением льгот временно осуществлялся по предъявлению транспортной карты, безлимитной транспортной карты, карт школьника и студента без предоставления билета.

Однако, как говорится в сообщении ведомства, впоследствии от горожан поступило много жалоб о неправомерных требованиях кондукторов и сотрудников метро оплаты проезда за наличный расчет, несмотря на предъявление транспортной карты.

"Транспортными предприятиями — МП "ТТУ", МП "Самарский метрополитен", ООО "Самараавтогаз" — проведены дисциплинарные работы со своими сотрудниками, не соблюдавшими заявленный порядок оплаты, и приняты соответствующие меры. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — написал дептранс.

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