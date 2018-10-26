Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по факту разлива мазута в Новокуйбышевске

Отменен отказ полиции в возбуждении уголовного дела из-за загрязнения местных почв мазутом, сообщил Волга Ньюс прокурор Новокуйбышевска Алексей Волков.

По словам Алексея Волкова, при первоначальной полицейской проверке, в установленный законом срок не удалось получить необходимые данные в полном объеме.

"Мы указали, что необходимо провести еще ряд мероприятий", — отметил прокурор Новокуйбышевска.

Тем временем горадминистрация сообщает, что с 27 сентября ведутся работы по ликвидации загрязнения почв в пос. Гранный.

"Всего вывезено более 40 кубов загрязненного грунта с земель общего пользования, сообщает администрация. — Далее планируется рекультивация загрязненных земель, для проведения которой необходимо разработать проект".

В администрации также утверждают, что не предлагали владельцам загрязненных участков оплатить часть работ по очистке почв на дачных участках самим, как ранее жители Новокуйбышевска сообщали в СМИ.

"На самом деле им было предложено дать письменное согласие для захода техники для проведения очистки земли на участки, владельцами которых они являются, — заявила советник главы Новокуйбышевска Лариса Константинова. — К сожалению, почти все собственники отказались. Поэтому работы ведутся только на участках общего пользования".

Напомним, как установила природоохранная прокуратура, земельные участки СДТ "Солнышко" оказались загрязненными мазутом, он сочился из земли. В природоохранной прокуратуре говорят, что в этом месте в 1960-х годах функционировал трубопровод для перекачки мазута.

Зимой неизвестные выкопали трубы. Из-за этого произошел разлив мазута. По данным городской прокуратуры, люди, выкопавшие трубы, не установлены.