Главе Новокуйбышевска внесли представление из-за "экологической катастрофы"

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе Новокуйбышевска. В надзорном ведомстве считают, что глава города не принял мер по ликвидации крупного загрязнения почвы мазутом.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал произошедшее в Новокуйбышевске "экологической катастрофой".

Как установила природоохранная прокуратура, произошло следующее. Земельные участки СДТ "Солнышко" оказались загрязненными — мазут буквально сочился из земли.

"Здесь в 1960-х годах функционировал трубопровод, используемый для перекачки мазута, — говорят в природоохранной прокуратуре. — При этом в плане трассы нефтепродуктов от Новокуйбышевского НПЗ до буферной базы данный трубопровод отсутствует. Зимой 2017–2018 гг. неустановленными лицами производились земляные работы с демонтажем трубопровода, расположенного в лесополосе, не входящей в лесные кварталы. Администрация Новокуйбышевска разрешение на проведение земляных работ не выдавала".

Областной Росприроднадзор провел целое расследование по этому поводу и доложил, что виновных не нашел.

Не нашел виновных и опероуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску А. Левиев. Полицейский отказал в возбуждении уголовного дела.

Но природоохранная прокуратура с таким исходом не согласна — новокуйбышевской прокуратуре велено разобраться с отказом в возбуждении дела, а главе города внесено представление.

"Возмущение владельцев участков вызывает и то, что в горадминистрации предложили ликвидировать последствия розлива мазута частично за свой счет, — рассказал местный общественный деятель Андрей Пожидаев. — Обращения от семей Гранного были направлены в Генпрокуратуру".