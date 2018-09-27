Новокуйбышевский НПЗ поможет городу в уборке мазутных пятен в п. Гранный

По итогам проведенной встречи главы города Сергея Маркова с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым достигнута договоренность об оказании заводом помощи городским службам в локализации мазутных проявлений, обнаруженных на почве в районе пос. Гранный.

Принято решение начать работы 27 сентября. Создана совместная рабочая группа, ее работу будет координировать лично глава округа Сергей Марков, сообщает пресс-служба мэрии Новокуйбышевска.

Речь идет об участке земли, где до 1970-х гг. проходил мазутный трубопровод. Затем, после постройки буферной базы, трубу законсервировали и с тех пор этот объект является недействующим. В 90-е годы трубопровод был исключен из реестра коммуникаций и является бесхозным.

Проанализировав архивные документы и выяснив принадлежность земельных участков в описываемом районе, объем загрязнений, была разработана дорожная карта по ликвидации последствий проявлений мазута с последующим планированием участка и рекультивации земли.

Участники совещания, проанализировав проделанную работу, договорились о начале совместных действий городских служб при помощи НКНПЗ. С 27 сентября планируется начать работы по вывозу нарушенной земли на спецполигон для последующей утилизации.