Во время матчей на "Самара Арене" за дорожной обстановкой следят камеры

В пятницу, 26 октября, состоялся пресс-тур в Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП). Он был создан для мониторинга и управления транспортом и дорожным движением во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, сообщают в администрации города.

В режиме реального времени РЦУПП контролировал дорожную обстановку, движение шаттлов, в том числе из аэропорта Курумоч и с железнодорожного вокзала до "Самара Арены" и фан-зоны, загрузку и выгрузку стадиона, обеспечение транспортом площадки Фестиваля болельщиков FIFA.

В обеспечении контроля работы транспорта была задействована и система "Безопасный город". Для отслеживания ситуации выбралиболее 450 камер видеонаблюдения с возможностью поворота на 360 градусов, которые установлены по всей территории города в ключевых точках.

Оперативно отслеживать дорожную обстановку помогала и автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД). АСУДД отслеживала изменение трафика, возможное возникновение пробок и, в случае возникновения внештатных ситуаций, осуществлялась смена режима работы светофоров, чтобы предотвратить заторы.

"РЦУПП полностью выполнил возложенные на него в период проведения игр чемпионата мира по футболу задач. Работа транспорта, безопасность на транспорте, обеспечение транспортной доступности объектов ЧМ, работа спортивных маршрутов были обеспечены в полной мере", — отметил руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Сейчас РЦУПП в полном составе продолжает работать при проведении домашних матчей футбольного клуба "Крылья Советов".

"В день игр на стадионе "Самара Арена" так же, как и на ЧМ-2018, осуществляется управление транспортом и дорожным движением, что обеспечивает бесперебойную доставку болельщиков на стадион и последующий развоз по окончанию матча", — рассказал директор МП "Центр организации дорожного движения" Федор Жильцов.