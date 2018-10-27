Чтобы вывезти пассажиров из Адлера в Самарскую область после наводнения РЖД выделит дополнительные поезда

В субботу, 27 октября, начались перевозки пассажиров, которые не могли покинуть Адлер из-за временного ограничения железнодорожного сообщения по причине наводнения, сообщает пресс-служба РЖД.

Для нормализации транспортного сообщения перевозчик выделил 18 поездов дальнего следования, среди которых № 344 "Адлер — Челябинск", проходящий через Самарскую область.

24 октября в результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающегося выпадением обильных осадков в виде дождя (116 мм за 6 часов), произошло частичное затопление территории Туапсинского района. На участке Туапсе — Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей было закрыто движение поездов.

В ночь на 25 октября произошло ухудшение погодных условий. В результате на перегоне Греческий — Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий — Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

По состоянию на 11:00 (мск) 27 октября барьерное место проследовали несколько поездов, среди которых: № 449 "Самара — Адлер", № 537 "Уфа — Адлер", № 354 "Адлер — Пермь", № 450 "Адлер — Самара", № 537 "Уфа — Адлер", № 353 "Пермь — Адлер". Все они проходят через Самарскую область.

"Пассажиры, чья поездка от станций участка Адлер — Горячий Ключ была прервана или отменена 24–26 октября 2018 г., могут переоформить свои билеты на поезда отправлением 27 октября и в последующие дни бесплатно в кассах АО "ФПК". Также пассажиры могут без комиссии оформить билеты на желаемые даты отправления по телефону горячей линии РЖД Бонус: 8-800-100-1000 и далее в любое время в кассах АО "ФПК" вернуть полную стоимость данных билетов в обмен на неиспользованные по аналогичному маршруту с датами отправления 24–26 октября", — говорится в релизе.