В "Художественном" пройдет V кинофестиваль "70/30"

30% таланта и 70% самоотверженной работы - такой видят формулу удачного фильма идеологи самарского фестиваля независимого кино "70/30". 24 ноября Самара узнает, кому из кинематографистов-любителей удается соблюсти пропорции.

"70/30" запустил основатель студии "Каракатица" Андрей Хорь. Поначалу он называл свое детище "фестивалем воображаемого кино", что выдавало скромный уровень притязаний как организатора, так и участников. Но мероприятие получилось неожиданно востребованным и полезным. Оказалось, что любительские киностудии со всей страны рады любому шансу получить оценку творчества и возможности показать свои работы на большом экране. А уж когда появились известные на федеральном уровне эксперты, он окончательно превратился из "воображаемого" в полноценный фестиваль независимого кино. И сейчас "70/30" дорос до ЦРК "Художественный". Именно там 24 ноября в 2018 г. произойдут основные события - смотр фильмов финалистов, мастер-классы, круглые столы и презентации будущих кинопроектов.

Пока же завершился прием работ на основной конкурс. "70/30" стал уже не на шутку международным - 150 короткометражек прислали авторы из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, Армении, Греции, Дании, Испании и Ирана. Среди них - музыкальное, игровое и документальное кино. Но особой темой станут в этом году фильмы, снятые на мобильные устройства. Дело в том, что специальным гостем фестиваля станет Борис Гуц - автор первого в России полнометражного фильма, полностью снятого на смартфон. В рамках "70/30" он проводит конкурс короткометражек "Иначе не снимешь", созданных именно таким способом. Итоги его также будут подведены 24 ноября в "Художественном".

Своей востребованностью фестиваль обязан тому, что он помогает кинематографистам совершенствовать свои навыки, в том числе овладеть сложным для творческого человека искусством поиска инвесторов и продюсеров. Так что важным блоком "70/30" будет питчинг - короткие (от минуты до пяти минут) презентации проектов для экспертов киномира. Оценивать перспективы будущих фильмов в этом году будут Борис Гуц, кинооператор, преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения Антон Стеллинг (Самара), эксперты кинокомпании Big Bag Films (Екатеринбург) и киностудия "Каракатица" (Самара). Прием заявок на питчинг продолжается до 10 ноября. Важное условие для этих проектов - то, что съемки предполагаемого кино должны проводиться в Самарской области.

Лучший фильм фестиваля получит приз "Золотая пицца". В прошлом году его удостоилась короткометражка Вадима Френкина "Переезд".