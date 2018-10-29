Министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов

С 30 октября должность министра здравоохранения Самарской области займет Михаил Ратманов, прежде занимавший аналогичную позицию в Северной Осетии-Алании.

Геннадий Гридасов, возглавлявший минздрав региона с 2012 г., с 29 октября покидает этот пост. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Михаил Ратманов родился в 1975 г. в Иваново, в 1998 г. окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. С 1998 по 2007 гг. он работал врачом-хирургом отделения для взрослых больных Ивановской областной клинической больницы, после чего возглавил городскую клиническую больницу №8. В 2010 г. Михаил Ратманов перешел на аналогичную должность в горбольницу №7.

В 2012 г. Михаил Ратманов стал начальником департамента здравоохранения Ивановской области, а в 2015-м был назначен на должность начальника управления министерства здравоохранения Московской области.

С 2016 г. Михаил Ратманов трудился на посту министра здравоохранения Северной Осетии-Алании.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов якобы написал заявление об освобождении от должности. Однако тогда в беседе с корреспондентом Волга Ньюс он эту информацию опроверг.