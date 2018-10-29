16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов Геннадий Гридасов: "Никаких заявлений я не писал" Руководителем ГЖИ назначена Светлана Ерофеева Владимир Терентьев начал работу в администрации губернатора Министром промышленности Самарской области стал Михаил Жданов

Облправительство Власть и политика

Министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 717
Версия для печати

С 30 октября должность министра здравоохранения Самарской области займет Михаил Ратманов, прежде занимавший аналогичную позицию в Северной Осетии-Алании.

Министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов Министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов
Фото: pbs.twimg.com

Геннадий Гридасов, возглавлявший минздрав региона с 2012 г., с 29 октября покидает этот пост. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Михаил Ратманов родился в 1975 г. в Иваново, в 1998 г. окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. С 1998 по 2007 гг. он работал врачом-хирургом отделения для взрослых больных Ивановской областной клинической больницы, после чего возглавил городскую клиническую больницу №8. В 2010 г. Михаил Ратманов перешел на аналогичную должность в горбольницу №7.

В 2012 г. Михаил Ратманов стал начальником департамента здравоохранения Ивановской области, а в 2015-м был назначен на должность начальника управления министерства здравоохранения Московской области.

С 2016 г. Михаил Ратманов трудился на посту министра здравоохранения Северной Осетии-Алании.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов якобы написал заявление об освобождении  от должности. Однако тогда в беседе с корреспондентом Волга Ньюс он эту информацию опроверг.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4