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Муниципалитеты Власть и политика

Железнодорожный район отчитался о реализации бюджета за 9 месяцев

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Железнодорожного района Самары утвердила отчет от реализации бюджета за 9 месяцев текущего года. Так, за указанный период доходы района составили 82,1 млн рублей. Из них 26 млн руб. приходится на собственные доходы, а 56,1 млн руб. — на безвозмездные поступления.

Расходы районного бюджеты превысили доходную часть и составили 84 млн рублей. Из них 34 млн руб. — фонд оплаты труда муниципальных служащих, 17,6 млн руб. идут на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

По данным администрации, на начало октября число муниципальных служащих составляет 69 человек, еще 45 работает в муниципальных учреждениях.

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