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В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девушка

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Викторию Прохорову. Она ушла из дома 6 октября и до настоящего времени не вернулась. Мобильный телефон отключен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего телосложения, лицо европейского типа овальное, бледное, лоб средний по высоте, глаза зеленые, брови темные, черные прямые длинные волосы, на правой руке имеется татуировка "М" и сердце, была одета в темные джинсовые шорты, светлую футболку и темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит обращаться по тел. 8(84635) 6-27-20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по Новокуйбышевску), ДЧ ОМВД России по Новокуйбышевску (84635) 6-67-81 или 020 (102 с мобильного).

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