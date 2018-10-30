Разгерметизация нефтепровода в Красноармейском районе привела к загрязнению земли

Из-за разгерметизации сборного нефтепровода АГЗУ №4 - УПСВ "Дзержинская" Софинско-Дзержинского месторождения в сельском поселении Ленинский (ЗАО "Ленинское") в Красноармейском районе произошел разлив нефти, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Согласно проведенному анализу ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория", плодородный слой почвы был загрязнен нефтепродуктами и не пригоден для возделывания сельскохозяйственных культур, а дальнейшее использование земель без проведения технической и биологической рекультивации стало невозможным.

Постановлением регионального управления Россельхознадзора юридическое лицо, допустившее разлив нефти, оштрафовано на 60 тыс. рублей.