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Экология Общество

Разгерметизация нефтепровода в Красноармейском районе привела к загрязнению земли

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за разгерметизации сборного нефтепровода АГЗУ №4 - УПСВ "Дзержинская" Софинско-Дзержинского месторождения в сельском поселении Ленинский (ЗАО "Ленинское") в Красноармейском районе произошел разлив нефти, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Согласно проведенному анализу ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория", плодородный слой почвы был загрязнен нефтепродуктами и не пригоден для возделывания сельскохозяйственных культур, а дальнейшее использование земель без проведения технической и биологической рекультивации стало невозможным.

Постановлением регионального управления Россельхознадзора юридическое лицо, допустившее разлив нефти, оштрафовано на 60 тыс. рублей.

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