Претенденты на "Оскар" и победители Каннского фестиваля: какие фильмы покажут киноклубы в ноябре

Киноклуб "Ракурс" продолжает работать сразу на двух площадках. В "КиноМосте" в ТЦ Мегасити киносезон начнется с 8 ноября. В этот день зрителям представят главную новинку месяца — японский драматический фильм "Магазинные воришки".

Картина примечательна волной восторженной критики и статусом лучшего фильма 2018 года, по мнению жюри Каннского фестиваля. Япония уже выдвинула его в номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Историю о семейных тайнах от режиссера Хирокадзу Корээда в "Ракурсе" по традиции представит кинокритик Михаил Куперберг.

Этот же фильм стоит в программе киноклуба "Треугольник" в кинотеатре "Художественный" на 8 ноября. Но начнет сезон "Треугольника" лента со сложной судьбой "Богемская рапсодия" о легендарном музыканте Фредди Меркьюри. Фильм начинал снимать режиссер Брайан Сингер, но потом он был уволен за систематические прогулы. Закончил ленту Декстер Флетчер. Актерский состав тоже претерпел сильные изменения. Если изначально роль Меркьюри исполнял Саша Барон Коэн, то в итоговом варианте мы увидим Рами Малека. Даже сценарий пришлось кардинально менять, так как первый вариант категорично не устроил музыкантов группы Queen. По их мнению, авторы слишком сконцентрировались на фигуре Меркьюри, и совсем забыли о вкладе в успех группы других участников коллектива. Критика неоднозначно отнеслась к "Богемской рапсодии". Они назвали фильм "обыкновенным байопиком", но отметили хорошую игру Рами Малека. Зарубежные зрители уже успели оценить фильм и поставить ему 8,4 из 10 баллов. Хотя всем понятно, что главное в этом фильме — музыка.

15 ноября в "Треугольнике" зрителей ждут на премьеру фильма "Догмэн" одного из самых именитых режиссеров Италии Маттео Гарроне. Этот фильм также претендует на попадание в шот-лист оскаровского списка от Италии. В Каннах актер, исполняющий главную роль, Марчелло Фонте взял приз за лучшую мужскую роль.

В этот же день в "Ракурсе" можно увидеть работу лучшего режиссера, по мнению каннского жюри этого года, Павла Павликовского. Его ленту "Холодная война" тоже поставили в претенденты на "Оскар" от Польши. Черно-белый фильм выйдет на экраны под слоганом "Любовь не имеет границ", и расскажет про высокие чувства совершенно несовместимых людей, вынужденных прорываться сквозь политические козни.

22 ноября в "Треугольнике" премьера отечественного фильма "Подбросы" Ивана И. Твердовского. Режиссера хорошо знают благодаря его работам над лентами "Класс коррекции" и "Зоология". На фестивале "Кинотавр" фильм собрал награды "За лучшую женскую роль" и "За лучшую операторскую работу". Реалистическая трагикомедия о молодом человеке, имеющего способность не чувствовать боль, переполнена сатирой на современное общество.

29 ноября и "Ракурс" и "Треугольник" представят фильм "Братья Систерс" с Хоакином Фениксом и Джоном Си Райли в главных ролях. Картина получила серебряного венецианского льва в этом году за лучшую режиссуру. Не удивительно, ведь съемками руководил легендарный Жак Одиар. В этом фильме смешались все жанры и драма и комедия, и приключения, и вестерн, и криминал.

В рамках классической программы "Ракурс" в Областной библиотеке покажет лучшие фильмы прошлого. В списке "Орфей" Жана Кокто, "Шепоты и крики" Ингмара Бергмана, и "Ночь на Земле" Джима Джармуша. И если все эти картины можно легко найти в Интернете, то лекции по ним от Михаила Куперберга уникальны, и послушать их можно только в "Ракурсе".