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Архитектура Культура

В Самаре проверили реставрацию Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реставрацию Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви проверила областная комиссия 29 октября, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

В Самаре проверили реставрацию Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви В Самаре проверили реставрацию Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви
Фото: Андрей Савельев

Непростая ситуация сложилась с восстановлением старинного Покровского собора - памятника архитектуры федерального значения. Перед подрядчиками стояла задача провести полную реставрацию фасада, восстановить кровлю, металлические и деревянные конструкции, а также позолотить купола. Окончание работ было запланировано на начало октября 2018 года. Однако сейчас сделано лишь 80% работ по реставрации. И теперь в связи с наступлением холодов строительные работы следует перенести на будущий год, считают члены комиссии. Вместе с тем реставрация должна завершиться к началу 2020 года.

Не лучше сложилась ситуация и с реставрацией старообрядческой церкви во имя Казанской Пресвятой Богородицы на ул. Льва Толстого, 14а. Напомним, каменная трехпрестольная двухэтажная церковь с ярусной колокольней была построена незадолго до революции, в 1915 году. В 1929-м храм закрыли, годом позже здание было передано под Дом техники, а еще через три года отошло станкостроительному заводу. В 1980-х годах в этом здании, известном в народе как "церковь с часами", располагался клуб станкозавода. Ныне это снова старообрядческая церковь, и она ждет своего возрождения.

Подрядчик (а это ПСК "Волга") должен был до 15 ноября провести ряд противоаварийных и реставрационных работ: обновить кровлю, кладку стен, деревянные перекрытия и металлические конструкции, восстановить кованые и каменные детали в убранстве церкви, лепной декор и роспись. Срок окончания работ вот-вот настанет, и уже ясно, что с обязательствами компания не справляется.

Более благоприятна и предсказуема ситуация с реставрацией Иверского монастыря. Подрядчиком здесь является ООО "Парекс", и ему предстоит завершить реставрацию Иерусалимского храма и еще одного помещения, где расположены кельи послушниц. Но объемы работ там невелики, как сообщил  врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Возможно, понадобится дополнительное финансирование для реставрационных работ на усыпальнице Алабиных под бывшим Елено-Варваринским приделом - в том случае, если экспертиза подтвердит, что там действительно похоронены бывший глава Самары и его жена.
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