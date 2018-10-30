В губернской думе обсудили вопросы военной мобилизации

Во вторник, 30 октября, в Самарской губернской думе прошел круглый стол, посвященный законодательному регулированию в сфере мобилизации. Инициатором мероприятия стал комитет Госдумы РФ по обороне. Участники встречи обсудили, как подготовить экономику и инфраструктуру страны к ухудшающейся внешнеполитической ситуации.

В последние годы тема укрепления обороноспособности страны стала особенно актуальной. "Политическая и военная обстановка вокруг России приобретает все более напряженный характер. Конечно, мы надеемся, что никаких военных конфликтов не возникнет. Вместе с тем нужно готовится защитить страну от внешней угрозы", - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.

Как сказал врио первого вице-губернатора - председателя правительства области Александр Нефедов, мобилизационная работа включает в себя заблаговременную подготовку экономики, органов государственной и местной власти, а также Вооруженных Сил страны к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения.

По мнению экспертов, добиться оперативной мобилизации ресурсов невозможно без четкой законодательной базы. "Существующие законы позволяют реализовать поставленные задачи. Вместе с тем результаты учений и тренировок свидетельствуют о наличии недоработок", - сказал помощник полпреда президента в ПФО Сергей Валенков.

Проблемы правового обеспечения отметил и председатель губернской думы Геннадий Котельников. "Необходимо четко разграничить полномочия региональных органов власти и органов местного самоуправления. Также нужно восполнить недостаток финансирования мобилизационной подготовки на местном уровне", - считает спикер.

По мнению Котельникова, именно власть на местах сегодня играет ключевую роль в мобилизации страны. Она должна организовать работу призывных комиссий, обеспечить явку граждан, предоставить военным транспортные средства, здания и коммуникации. Проблема в том, что сами чиновники не осознают всей важности мобилизации, перекладывая данную работу на федеральных коллег.

По словам Андрея Красова, эта проблема активно решается. "Только за время седьмого созыва Госдумой приняты 30 законов, направленных на совершенствование оборонного законодательства. В частности, удалось определить конкретных должностных лиц, ответственных за мобилизацию на федеральном и региональном уровне. Кроме того, главы муниципалитетов получили полномочия создавать органы по обеспечению режима военного положения", - сказал Андрей Красов.

Особая задача ложится на Приволжье. По словам начальника штаба - первого заместителя командующего Центрального военного округа Евгения Устинова, в ПФО базируются воинские части, которые формируют 36% всего мобилизационного задания военного округа.

Сегодня работа с личным составом активизируется. Так, с 2019 года будут проходить пятидневные комплексные мобилизационные учения под руководством командующего войсками округа. Особое внимание будет уделяться взаимодействию военного командования с органами региональной и муниципальной власти.