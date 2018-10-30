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В Самаре пройдет чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 ноября, на базе трех профессиональных образовательных организаций Самарского государственного колледжа, Тольяттинского социально-педагогического колледжа и Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа начнется чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ "Абилимпикс".

В актовом зале Самарского государственного колледжа состоится торжественное открытие конкурса. Собравшихся от имени министерства образования и науки Самарской области поприветствует руководитель управления профессионального образования и науки Александр Мочалов, после чего состоится телемост с площадками в Тольятти и Кинель-Черкассах. Сразу по окончании церемонии открытия начнется конкурс.

Чемпионат в регионе проходит третий год. На этот раз в соревнованиях по 18 компетенциям примут участие около 200 человек — конкурсантов и экспертов. На 9 конкурсных площадках будут представлены компетенции такие, как "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Веб-дизайн", "Экономика и бухгалтерский учет", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Инструктор оздоровительных занятий" и другие. Впервые, кроме студентов техникумов и колледжей, своё мастерство продемонстрируют специалисты по компетенции "Массажист".

Победители регионального этапа примут участие в Национальном Чемпионате, который состоится в Москве с 20 по 23 ноября.

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