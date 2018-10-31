До "Самара Арены" будет регулярно ходить трамвай №14

В четверг, 1 ноября, состоится запуск трамвайного маршрута №14, сообщает мэрия Самары.
Этот трамвай будет регулярно с 7:00 до 20:00 каждый час следовать по маршруту от Барбошиной поляны до стадиона "Самара Арена".
В четверг, 1 ноября, состоится запуск трамвайного маршрута №14, сообщает мэрия Самары.
Этот трамвай будет регулярно с 7:00 до 20:00 каждый час следовать по маршруту от Барбошиной поляны до стадиона "Самара Арена".
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