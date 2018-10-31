"Крылья Советов" завершили подготовку к матчу с "Краснодаром"

После матча с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ у нашей команды было два дня на подготовку к кубковой игре с "Краснодаром". В среду, 31 октября, "Крылья Советов" провели тренировку на клубной базе.

В занятии принимали участие все игроки, за исключением Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за повреждений они с "Краснодаром" не сыграют. Агустин Рохель, получивший красную карточку в игре с "Зенитом", в кубковой игре принять участие сможет.

Матч 1/8 Кубка России "Крылья Советов" — "Краснодар" состоится в четверг, 1 ноября в 19:00 на "Самара Арене". На "Самара Арене" билеты можно будет приобрести в кассе у Gate 2, начиная с 13:00. Напоминаем, что владельцы абонементов могут попасть на эту игру по своим сезонным картам. Схема движения транспорта в день матча будет такой же, как и в день игры с "Зенитом". Также до стадиона можно будет добраться на новом трамвае № 14, который будет ходить от Барбошиной поляны.

В 17:00 начнется запуск болельщиков на стадион. Одновременно с этим на входных группах Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки. На обоих входах будут работать точки по нанесению аквагрима. Всех болельщиков будут развлекать аниматоры — ходулисты и велосипедисты. На Gate 2 выступит инструментальный ансамбль Jitterbugs, а на, а Gate 3 — DJ Unowme. В чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крыльев Советов". Всем болельщикам предлагается участвовать в конкурсе фотографий в социальной сети Инстаграм. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе. Главное — поставить хештег #КрыльяКраснодар. В перерыве на табло "Самара Арены" будут выведены три фотографии победителей. Они получат призы от технического партнера клуба, компании PUMA. Помимо этого, до игры и в перерыве матча всех любителей футбола будет ловить камера, в онлайн-режиме выводящая самых эмоциональных болельщиков на табло "Самара Арены".

Победитель пары "Крылья Советов" — "Краснодар" сыграет в ¼ финала Кубка России с победителем пары "Ростов" — "Зенит". Эта стадия предусматривает 2 матча, первый из которых запланирован на 5 декабря, сообщает официальный сайт клуба.