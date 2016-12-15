Группа ВТБ определила стратегию на 2017-2019 годы

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017-2019 годы.

Новая стратегия основана на следующих трех приоритетах:

Повышение рентабельности бизнеса - рост прибыли до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.

Интеграция банковского бизнеса - объединение банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.

Модернизация - рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2-2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.

Целевой ROE группы при этом планируется на уровне около 13-14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) - около 40%.

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.

Важной задачей является улучшение структуры фондирования - рост доли клиентских средств, в первую очередь - физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.

Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии - интеграция банка ВТБ и ВТБ 24 - повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели группы в целом.

Технологическая трансформация группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.

Розничный бизнес

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах - с 30% до 40%. Как результат - в активах группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии "Корпоративно-инвестиционный бизнес" (ГБЛ "КИБ") на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами.

Средний бизнес

В работе с клиентами среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса - остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов - запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.