Группа ВТБ определила стратегию на 2017-2019 годы

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017-2019 годы.
Новая стратегия основана на следующих трех приоритетах:
- Повышение рентабельности бизнеса - рост прибыли до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.
- Интеграция банковского бизнеса - объединение банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.
- Модернизация - рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.
В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2-2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.
Целевой ROE группы при этом планируется на уровне около 13-14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) - около 40%.
Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.
Важной задачей является улучшение структуры фондирования - рост доли клиентских средств, в первую очередь - физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.
Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии - интеграция банка ВТБ и ВТБ 24 - повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели группы в целом.
Технологическая трансформация группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.
Розничный бизнес
В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.
Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах - с 30% до 40%. Как результат - в активах группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.
Корпоративно-инвестиционный бизнес
Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии "Корпоративно-инвестиционный бизнес" (ГБЛ "КИБ") на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами.
Средний бизнес
В работе с клиентами среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса - остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов - запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.
Последние комментарии
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.
А почему бы и не выбрать одну из самых продвинутых услуг Сбера, которая как раз нормально работает.