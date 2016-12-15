В Красноглинском районе украли за сутки два одинаковых внедорожника

В среду, 14 декабря, в Красноглинском районе Самары полиция возбудила два уголовных дела по фактам хищения дорогих иномарок.

Ночью около 4:00 в пос. Управленческий от дома на ул. Красноглинской, 1 неизвестные похитили белую семилетнюю Toyota Land Cruiser 200, а днем около 15:30 с парковки у торгового центра "Мега" пропала такая же иномарка, но 2014 года выпуска.

Полицейские разыскивают похищенные автомобили.