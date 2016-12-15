В Красноглинском районе украли за сутки два одинаковых внедорожника

В среду, 14 декабря, в Красноглинском районе Самары полиция возбудила два уголовных дела по фактам хищения дорогих иномарок.
Ночью около 4:00 в пос. Управленческий от дома на ул. Красноглинской, 1 неизвестные похитили белую семилетнюю Toyota Land Cruiser 200, а днем около 15:30 с парковки у торгового центра "Мега" пропала такая же иномарка, но 2014 года выпуска.
Полицейские разыскивают похищенные автомобили.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))