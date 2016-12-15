В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

В среду, 14 декабря, в Новокуйбышевске сотрудники уголовного розыска по подозрению в ограблении ювелирной секции "Золотой стиль" задержали 26-летнего безработного мужчину. Нападение было совершено 13 декабря в 12:30 в ТЦ "Сити Парк".
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 450 тыс. рублей.
По данным полиции, подозреваемый ранее судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))