В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

В среду, 14 декабря, в Новокуйбышевске сотрудники уголовного розыска по подозрению в ограблении ювелирной секции "Золотой стиль" задержали 26-летнего безработного мужчину. Нападение было совершено 13 декабря в 12:30 в ТЦ "Сити Парк".

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 450 тыс. рублей. По данным полиции, подозреваемый ранее судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.