Мужчину из Безенчукского района подозревают в попытке дать взятку полицейскому

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело. 40-летнего местного жителя подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 15 декабря 2016 г. мужчина попытался дать взятку 20 тыс. руб. полицейскому, чтобы тот не возбуждал уголовное дело в связи с незаконным оборотом наркотиков. Но начальник отделения полиции от денег отказался, а подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.