Мужчину из Безенчукского района подозревают в попытке дать взятку полицейскому

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело. 40-летнего местного жителя подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 15 декабря 2016 г. мужчина попытался дать взятку 20 тыс. руб. полицейскому, чтобы тот не возбуждал уголовное дело в связи с незаконным оборотом наркотиков. Но начальник отделения полиции от денег отказался, а подозреваемого задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))