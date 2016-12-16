Подстанция 500 кВ "Куйбышевская" введена в строй после комплексной реконструкции

В пятницу, 16 декабря, в филиале "Магистральные электрические сети Волги" ПАО ФСК ЕЭС (компания входит в группу "Россети") введена в строй подстанция напряжением 500 кВ "Куйбышевская".

В торжественной церемонии приняли участие председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников и генеральный директор филиала ПАО "ФСК ЕЭС" — "МЭС Волги" Владимир Вашкевич.

ПС-500 "Куйбышевская" является одним из ключевых объектов самарской энергосистемы. Она обеспечивает энергоснабжение более чем на 70% территории области, в том числе питает крупные промышленные центры региона — Самару, Новокуйбышевск и Чапаевск.

Подстанция задействована в схеме выдаче мощности важнейших объектов генерации Поволжья — Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС, Заинской ГРЭС.

ПС-500 "Куйбышевская" введена в строй в 1971 г., ее мощность 1602 МВА. В связи с невозможностью вывести подстанцию из эксплуатации без отключения важнейших потребителей региона, все работы по реконструкции велись на действующем объекте.

Возможность заменить автотрансформаторы на ПС-500 "Куйбышевская" появилась только после завершения строительства в Самарской области ПС-500 "Красноармейская" и "обвязки" ее линиями электропередачи напряжением 500 кВ и 220 кВ.

Комплексная реконструкция продолжалась с 2008 г. по 2016 г., общий объем инвестиций превысил 4,6 млрд рублей. Большая часть оборудования подстанции, в том числе силового — российского производства.

Выполнена замена обеих автотрансформаторных групп мощностью по 801 МВА, подстанция оснащена современными автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на микропроцессорной базе, элегазовыми выключателями, современными системами учета электроэнергии и безопасности.