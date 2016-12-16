Самарский театр кукол принял участие в благотворительном фестивале "Снежность" в Челябинске

С 8 по 12 декабря в Челябинске прошел XIV Детский благотворительный фестиваль "Снежность", в котором принял участие Самарский областной театр кукол.
В этом году тема фестиваля была посвящена музыке и носила название "Симфония добра".
За пять дней разножанровая "Снежность" подарила юным зрителям спектакли семи театров из разных городов России и концертную программу "Классика — детям" от музыкантов Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Поприветствовать юных зрителей приехал специальный гость — народный артист РФ Сергей Гармаш: "Я смотрю на этот фестиваль и думаю, ведь у всех же у нас, взрослых, были когда-то утренники. Все мы проходили эти новогодние волнующие праздники. И "Снежность" — это утренник совершенно потрясающий, колоссальный. Дети здесь знакомятся с театром, и как же здорово, что к этому присоединяется еще и музыка".
По предварительным подсчетам, концерты и спектакли "Снежности" охватили более 14 тыс. зрителей, среди которых были ученики школ, студенты профильных колледжей, воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.
Самарский театр кукол на фестивале представил спектакль Светланы Дорожко "Багаж", который состоит из трех произведений Самуила Маршака: "Вот какой рассеянный", "Пудель" и "Багаж".
На этих замечательных стихах, написанных в 20-х годах прошлого века, но до сих пор любимых маленькими детьми, выросло несколько поколений читателей.
Оригинальная музыка петербургского композитора Татьяны Алешиной и вокальные номера, исполняемые артистами "вживую" создают музыкальную атмосферу спектакля.
Театр и дома ведет активную благотворительную деятельность, в рамках которой, в течение года репертуарные спектакли посещают более 7 тыс. детей.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают