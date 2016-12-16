Самарский театр кукол принял участие в благотворительном фестивале "Снежность" в Челябинске

С 8 по 12 декабря в Челябинске прошел XIV Детский благотворительный фестиваль "Снежность", в котором принял участие Самарский областной театр кукол.

В этом году тема фестиваля была посвящена музыке и носила название "Симфония добра".

За пять дней разножанровая "Снежность" подарила юным зрителям спектакли семи театров из разных городов России и концертную программу "Классика — детям" от музыкантов Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Поприветствовать юных зрителей приехал специальный гость — народный артист РФ Сергей Гармаш: "Я смотрю на этот фестиваль и думаю, ведь у всех же у нас, взрослых, были когда-то утренники. Все мы проходили эти новогодние волнующие праздники. И "Снежность" — это утренник совершенно потрясающий, колоссальный. Дети здесь знакомятся с театром, и как же здорово, что к этому присоединяется еще и музыка".

По предварительным подсчетам, концерты и спектакли "Снежности" охватили более 14 тыс. зрителей, среди которых были ученики школ, студенты профильных колледжей, воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

Самарский театр кукол на фестивале представил спектакль Светланы Дорожко "Багаж", который состоит из трех произведений Самуила Маршака: "Вот какой рассеянный", "Пудель" и "Багаж".

На этих замечательных стихах, написанных в 20-х годах прошлого века, но до сих пор любимых маленькими детьми, выросло несколько поколений читателей.

Оригинальная музыка петербургского композитора Татьяны Алешиной и вокальные номера, исполняемые артистами "вживую" создают музыкальную атмосферу спектакля.

Театр и дома ведет активную благотворительную деятельность, в рамках которой, в течение года репертуарные спектакли посещают более 7 тыс. детей.