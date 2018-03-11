Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Выходка Михаила Ефремова в Самаре оказалась заснята на видео оператором Волга Ньюс.

На видео зафиксирован вопиющий эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник", сыгранного 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик из зала "Не слышно!" (слышно бормотавшего под нос артиста действительно не было) с матом предлагает зрителю сказать то же самое со сцены, уточняет, в Самаре ли он находится, объясняет, что артисты играют англичан в "серьезной черной комедии", и жалуется, что забыл текст.

Напомним, ранее в сети появились многочисленные отзывы о поведении Михаила Ефремова на спектакле в Самаре. Помимо попавшего на видео эпизода, актер путал текст и заметно импровизировал, коллеги Ефремова, как могли, подстраивались под ситуацию. Спектакль при этом начался с 35-минутным опозданием. Чуть меньше половины зрителей ушли в антракте, остальные покинули спектакль во время второго действия, небольшая часть осталась на поклоны.

В зале присутствовал также министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который назвал выходку актера безобразной и выразил надежду на то, что руководство театра "Современник" найдет способ извиниться перед самарской публикой.

Директор "Современника" Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации. Сам Михаил Ефремов отказался извиняться и сослался на то, что в Самаре не понимают сложную драматургию Гарольда Пинтера.