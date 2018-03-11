16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"СамАрт" показал премьеру режиссерского дебюта Павла Маркелова Директор "Современника" в официальном письме Сергею Филиппову назвал поведение Ефремова недопустимым Директор театра "Современник" объяснил поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре Директор "Современника" заявил, что Михаил Ефремов спектакль не срывал и Самару не материл Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Театр Культура

Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37288
Версия для печати

Выходка Михаила Ефремова в Самаре оказалась заснята на видео оператором Волга Ньюс.

На видео зафиксирован вопиющий эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник", сыгранного 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик из зала "Не слышно!" (слышно бормотавшего под нос артиста действительно не было) с матом предлагает зрителю сказать то же самое со сцены, уточняет, в Самаре ли он находится, объясняет, что артисты играют англичан в "серьезной черной комедии", и жалуется, что забыл текст.

Напомним, ранее в сети появились многочисленные отзывы о поведении Михаила Ефремова на спектакле в Самаре. Помимо попавшего на видео эпизода, актер путал текст и заметно импровизировал, коллеги Ефремова, как могли, подстраивались под ситуацию. Спектакль при этом начался с 35-минутным опозданием. Чуть меньше половины зрителей ушли в антракте, остальные покинули спектакль во время второго действия, небольшая часть осталась на поклоны.

В зале присутствовал также министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который назвал выходку актера безобразной и выразил надежду на то, что руководство театра "Современник" найдет способ извиниться перед самарской публикой.

Директор "Современника" Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации. Сам Михаил Ефремов отказался извиняться и сослался на то, что в Самаре не понимают сложную драматургию Гарольда Пинтера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

Светлана Леонтьева 09 марта 2018 12:11 Михаил Ефремов в Самаре сыграет в спектакле "Чапаев и Пустота"

ну и кто после пьяного "поздравления всех самаржанок с восьмым марта" пойдет еще раз на спектакль с участием Ефремова?

Dmitry Lakotsenin 22 января 2018 16:01 Ушел из жизни гендиректор Театра драмы Вячеслав Гвоздков

Своеобразный был человек, как все представители творческой интеллигенции. Печально.

Андрей Борсуков 16 мая 2017 09:52 Новый сезон в театре "Колесо" открылся премьерным спектаклем "Доходное место"

Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер

Фото на сайте

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1