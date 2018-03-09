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Театр Культура

Пьяный Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре, покрыв публику матом

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 7 марта, на сцене театра оперы и балета вместо пьесы нобелевского лауреата Гарольда Пинтера "Не становись чужим" самарская публика увидела цирк. Устроил его знаменитый актер Михаил Ефремов, сообщает "КП в Самаре".

Напомним, заслуженный артист России приехал в Самару с театром "Современник", который показал в театре оперы и балета два спектакля - "Не становись чужим" 7 марта и "Пять Вечеров" Александра Володина 8 марта.

Началось с того, что "Не становись чужим" задержали на 35 минут. Ждали Ефремова. Когда актер объявился, оказалось, что он пьян.

"Он абсолютно пьяным вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию", - негодует актриса Самарского академического театра драмы Алла Коровкина.

К слову, билеты на спектакль стоили 4000-7000 рублей.

"Отважные уходили со спектакля толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться", - подытоживает Алла Коровкина.

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