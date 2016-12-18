Мужчина украл из магазина 12 тюбиков зубной пасты и алкоголь

В Самаре оперативники раскрыли кражу из супермаркета на 116 км, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель супермаркета, расположенного на Пугачевском тракте. В заявлении было указано, что несколько дней назад в торговом зале один из посетителей похитил 12 тюбиков зубной пасты и бутылку алкогольного напитка.

Для проверки изложенных фактов на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили директора магазина, продавцов. Были установлены приметы подозреваемого.

Сотрудниками уголовного розыска было решено отработать лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи. В результате был установлен предполагаемый злоумышленник. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель Самарской области.

На днях оперативники выяснили место нахождения подозреваемого и задержали его. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений на территории областного центра.