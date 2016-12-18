В Жигулевске молодая женщина ограбила старика

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился 79-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина рассказал, что когда он находился в своей квартире на улице Почтовой, злоумышленница нанесла ему телесные повреждения и похитила денежные средства в размере 700 рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, подробно опросили пострадавшего.
Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что в гости к потерпевшему пришла знакомая с сыном и его подругой. Во время застолья девушка попросила у хозяина квартиры денег, а когда тот отказал, она его толкнула и насильно забрала из кармана денежные средства.
Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. Ей оказалась 33-летная безработная местная жительница, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала свою вину полностью.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))