В Жигулевске молодая женщина ограбила старика

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился 79-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина рассказал, что когда он находился в своей квартире на улице Почтовой, злоумышленница нанесла ему телесные повреждения и похитила денежные средства в размере 700 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, подробно опросили пострадавшего.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что в гости к потерпевшему пришла знакомая с сыном и его подругой. Во время застолья девушка попросила у хозяина квартиры денег, а когда тот отказал, она его толкнула и насильно забрала из кармана денежные средства.

Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. Ей оказалась 33-летная безработная местная жительница, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала свою вину полностью.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.