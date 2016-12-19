В Самаре полиция задержала подозреваемых в угоне внедорожника

В воскресенье, 18 декабря, оперативные работники уголовного розыска задержали двух братьев 30 и 32 лет, которых подозревают в краже внедорожника.
В ночь на пятницу, 16 декабря, из 16-го квартала пос. Мехзавод пропал семилетний черный Toyota Land Cruiser. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
По данным полиции, подозреваемые нигде не работают. 19 декабря в Красноглинском райсуде будет решаться вопрос об их аресте.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))