В Самаре полиция задержала подозреваемых в угоне внедорожника

В воскресенье, 18 декабря, оперативные работники уголовного розыска задержали двух братьев 30 и 32 лет, которых подозревают в краже внедорожника.

В ночь на пятницу, 16 декабря, из 16-го квартала пос. Мехзавод пропал семилетний черный Toyota Land Cruiser. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

По данным полиции, подозреваемые нигде не работают. 19 декабря в Красноглинском райсуде будет решаться вопрос об их аресте.