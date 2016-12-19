Самарский оркестр исполнил музыку из компьютерных игр под руководством японского дирижера

В Самарской филармонии 15 декабря прошел, возможно, самый удивительный концерт сезона. В стенах, привыкших к академической музыке, звучали мелодии из японских компьютерных игр и аниме в исполнении симфонического оркестра нашей филармонии. За пультом стоял автор программы, дирижер Кеничи Симура, а роль ведущей досталась японско-сибирской актрисе озвучания Евгении Давидюк.

Прежде чем обсуждать занятную программу "Музыка компьютерных игр", следует вспомнить ключевой для ее понимания термин "фансервис". Это слово из мира японской анимации, которое изначально означало включение в сюжет сцен и ракурсов, не важных для основного повествования, но вызывающих бурное одобрение у целевой аудитории. В последнее время термин используется в более широком смысле и применяется для обозначения любых приемов, призванных радовать фанатов художественного произведения.

Так вот, если в Самаре программа Кеничи Симуры завлекла большинство зрителей своей нетривиальностью, то на родине дирижера это проект в первую очередь фансервисный. Компьютерные игры в японской поп-культуре не менее важны, чем кинематограф. Бюджеты на их разработку порой соизмеримы с затратами на мировые блокбастеры. Мало удивительного в том, что для написания музыки для них привлекают самых выдающихся композиторов. По словам самого Симуры, просветительская роль его концертов двойная - с одной стороны, аудитория компьютерных игр знакомится со звучанием симфонического оркестра. С другой - "академическая" публика вдруг узнает, что в неведомой им сфере культуры, оказывается, существует настоящая музыкальная жизнь. Надо ли уточнять, что на концерте в Самаре преобладали слушатели второго типа?

Название для концерта было выбрано не вполне точное. Во-первых, принципиально то, что звучала музыка исключительно из японских игр - дирижер продвигает все-таки культуру своей страны, а не игры в целом. Во-вторых, отдельный блок был посвящен песням из популярных аниме.

Больше всего места в программе было отведено произведениям из серии игр Final Fantasy, авторства живого классика в своей области Нобуо Уэмацу. В том числе оркестр играл лучшие отрывки из многочасовой симфонии, написанной для Final Fantasy VII. Были и произведения из игр, на название которых реагировали два-три человека из зала. В одних композициях можно было расслышать их прикладной характер, другие звучали как полностью самодостаточные произведения. В любом случае Евгения Давидюк вкратце рассказывала, о чем музыка, и помогала ее понять. А самарский оркестр весьма достойно справлялся с непривычным материалом.

После антракта тональность концерта сменилась на более легкомысленную - зазвучали саундтреки из мультсериалов "Сэйлор Мун" и "Евангелион". По сути, японские подростковые поп-песни, которые даже в караоке раскрывают свой музыкальный потенциал, не то что с оркестром. Пела их Давидюк. Новосибирская актриса озвучания, работающая в Токио, великолепно владеет японским. Но вокал ей дается чуть хуже, и несколько сложных нот выпало из партий. Кроме того, певица очень зажато держала себя на сцене - и было неясно, японская ли это манера поведения эстрадных артистов или отсутствие опыта. Так или иначе, очарованная публика ей это простила. А наблюдать в те моменты интереснее всего было за оркестром - то среди скрипок, то за барабанами мелькали улыбки.

Мощным финалом шоу стала тема из игры Super Mario Bros. Вызванный аплодисментами на бис Симура явился в большой красной шапке с буквой "М", и оркестр грянул незабываемый мотив. Тут уж ни зрители, ни музыканты улыбок не сдерживали. Еще и сам дирижер подливал масла в огонь, имитируя движения героя игры. В финале композиции вышла Давидюк и, подобно спасенной принцессе, была осыпана праздничной мишурой.

Публика долго аплодировала японским гостям и отпустила лишь после повторного исполнения темы из "Сейлор Мун". После столь очевидного успеха - вопрос времени, когда "Музыка компьютерных игр" зазвучит в нашей филармонии снова.