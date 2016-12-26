С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

В Самарской филармонии 27 и 28 декабря в 19:00 выступят вокальная группа "Пятеro" и Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии с программой "Все к лучшему!".

Группа "Пятеro" развенчала представление, что пение a cappella — это скучно, представив на суд слушателей вокальное шоу, в котором показывают безграничные возможности человеческого голоса, весь спектр тембров, имитацию звучания различных музыкальных инструментов, ритм-секции (в технике битбокса).

Пять голосов, как нельзя лучше, создают полную гамму звучания и делают звук более объемным. Музыкальная группа делает яркое и запоминающееся шоу доступным для восприятия любого слушателя.

Группа "Пятеro" — это пять друзей детства, которые попали в музыкальный плен Хорового училища им. Свешникова, а потом выбрались из него выпускниками Академии хорового искусства им. Попова.

Вместе взрослели, вместе получили классическое музыкальное образование, и вместе выступают уже третий десяток лет. Своими голосами они "воспроизводят" звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов. Подобный "аккомпанемент" — фирменный знак, за что группу прозвали "акапельным оркестром".

В репертуаре коллектива шедевры джаза и классические арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции. В биографии "Пятеrо" — победы на международных конкурсах, выступления на центральных концертных площадках России и мира.

В программе вечера — новогодний праздничный концерт в стиле "Classical Crossover A Cappella": сочетание классической музыки и современных музыкальных направлений (поп, рок, фанк, джаз).

Исполнители: вокальная группа"Пятеrо" (Евгений Сапелов (тенор, битбокс), Антон Иванов (тенор), Владислав Албанов (тенор, битбокс), Павел Киселев (баритон), Данила Карзанов (бас, битбокс)), академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова, концерт ведет Ирина Цыганова.