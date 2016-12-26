С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

В Самарской филармонии 27 и 28 декабря в 19:00 выступят вокальная группа "Пятеro" и Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии с программой "Все к лучшему!".
Группа "Пятеro" развенчала представление, что пение a cappella — это скучно, представив на суд слушателей вокальное шоу, в котором показывают безграничные возможности человеческого голоса, весь спектр тембров, имитацию звучания различных музыкальных инструментов, ритм-секции (в технике битбокса).
Пять голосов, как нельзя лучше, создают полную гамму звучания и делают звук более объемным. Музыкальная группа делает яркое и запоминающееся шоу доступным для восприятия любого слушателя.
Группа "Пятеro" — это пять друзей детства, которые попали в музыкальный плен Хорового училища им. Свешникова, а потом выбрались из него выпускниками Академии хорового искусства им. Попова.
Вместе взрослели, вместе получили классическое музыкальное образование, и вместе выступают уже третий десяток лет. Своими голосами они "воспроизводят" звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов. Подобный "аккомпанемент" — фирменный знак, за что группу прозвали "акапельным оркестром".
В репертуаре коллектива шедевры джаза и классические арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции. В биографии "Пятеrо" — победы на международных конкурсах, выступления на центральных концертных площадках России и мира.
В программе вечера — новогодний праздничный концерт в стиле "Classical Crossover A Cappella": сочетание классической музыки и современных музыкальных направлений (поп, рок, фанк, джаз).
Исполнители: вокальная группа"Пятеrо" (Евгений Сапелов (тенор, битбокс), Антон Иванов (тенор), Владислав Албанов (тенор, битбокс), Павел Киселев (баритон), Данила Карзанов (бас, битбокс)), академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова, концерт ведет Ирина Цыганова.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!