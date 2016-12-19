Минимущества выкупит имущественный комплекс спортназначения у Академии футбола им. Коноплева

Подведены итоги аукциона по покупке в собственность Самарской области имущественного комплекса спортивного назначения, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило областное министерство имущественных отношений.

Аукцион признан несостоявшимся, однако контракт будет заключен с единственным участником - ООО "Академия футбола им. Юрия Коноплева".

Согласно документации, комплекс спортназначения должен быть не менее 26 тыс. кв. м и включать в себя в том числе жилой и учебный корпуса, пункт водоподготовки, гараж, прачечную, футбольное поле с искусственным покрытием и еще не менее девяти объектов недвижимости.

Кроме того, в собственность предоставляется и земля под комплексом общей площадью не менее 36 тыс. кв. метров.

Объект находится в пос. Приморский Ставропольского района.

На это компании предоставляется 250 млн руб. и срок до 1 октября 2017 года.